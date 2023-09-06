Рішення щодо запобіжного заходу суд ухвалив 6 вересня 2023 року. Перед цим, 21 серпня, Київська міська прокуратура заявила, що вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді.

Дивіться також Брат-підсудний, сотні справ і жодного штрафу: як працював Тандир і які родинні секрети має

Що відомо про продовження запобіжного заходу судді Тандиру

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру – він перебуватиме під вартою до 4 листопада 2023 року без права на заставу.

Варто зауважити, що 6 вересня суд продовжив підготовче засідання у справі Тандира, яке розпочалося напередодні. Відомо, що сторони подали клопотання та цивільні позови. Зокрема:

5 вересня дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка звернулась в суд з цивільним позовом, у якому мовиться про матеріальне відшкодування через загибель її чоловіка. Зокрема, вона попросила стягнути з судді 40 мільйонів доларів на навчання та проживання трьох дітей Вадима;

адвокати заявили, що це, на їхню думку, надто велика сума. Адже, мовляв, раніше родина судді Олексія Тандира надсилала Анні Бондаренко гроші, які вона повернула.

Варто зауважити, що Олексій Тандир перебуває в СІЗО уже понад 3 місяці.

Дивіться також Суддя збив нацгвардійця на блокпості у Києві: усе, що відомо про ДТП за участі голови райсуду

Трагедія на блокпосту відбулась у ніч на 26 травня 2023 року. Тоді близько опівночі на Берестейському проспекті суддя за кермом Lexus збив на смерть 23-річного військового Національної гвардії України Максима Бондаренка. У нього залишилась сім'я – троє дітей та дружина. Окрім того, батько військового та його брат – на фронті.

У Державному бюро розслідувань розповідали, що суддя Тандир намагався після аварії спотворити аналізи. Зокрема, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп'яніння. Проте у ДБР заявили, що експертиза встановила – суддя на момент аварії був п'яним.

У Київській прокуратурі пояснювали, що якщо провину судді за статтею обвинувачення доведуть, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Окрім того, Вища рада правосуддя ще у червні 2023 року відсторонила Тандира від здійснення правосуддя. Вже наприкінці серпня це рішення продовжили.