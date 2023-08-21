Суддю Тандира обвинувачують у створенні ДТП у Києві у стані алкогольного сп'яніння. Тоді він на смерть збив українського нацгвардійця на блокпосту.
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Прокуратура направила обвинувальний акт до суду
У Київській міській прокуратурі зазначили, що правоохоронці вже направили обвинувальний акт у кримінальному провадженні до Святошинського районного суду міста Києва для його розгляду. Водночас ДБР продовжує здійснювати досудове розслідування щодо справи Тандира.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років,
– мовиться у дописі прокуратури.
Крім того, правоохоронці зазначили, що підозрюваному продовжили термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Це має тривати до 09 вересня 2023 року включно.
Наостанок у Київській міській прокуратурі нагадали, що відповідно до 62 статті Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.
Розслідування про суддю Олексія Тандира: дивіться відео
Що відомо про ДТП за участі судді Тандира
- Суддя Макарівського суду Олексій Тандир в ніч на 26 травня 2023 року скоїв смертельну ДТП, перебуваючи за кермом у нетверезому стані. Так, внаслідок цього загинув 23-річний військовослужбовець Нацгвардії Вадим Бондаренко.
- Згодом одна з експертиз підтвердила, що на момент аварії суддя дійсно був напідпитку. Сам Тандир всіляко намагався приховати цей факт від правосуддя.
- Крім того, дружина збитого нацгвардійця Анна Бондаренко розповіла журналістам, що родина судді анонімно переказала гроші на її рахунок. Попри це, жінка відмовилася їх приймати.