Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на свои источники.
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За рулем автомобиля, сбившего военного на въезде в Киев, был адвокат Виталий Туровский. Вчера, 22 октября, ему сообщили о подозрении,
– цитирует издание собеседника.
Адвокат защищает пьяных водителей
на сайте адвокатского объединения, где работает Туровский, отмечено, что его специализация – админнарушения, особенно те, которые связаны с вождением в состоянии опьянения.
"Одним из любимых и успешных направлений профессиональной деятельности является осуществление защиты по делам об административных правонарушениях, особенно связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения – знаменитая статья 130 КУоАП, благодаря чему большое количество профессиональных водителей не превратились в профессиональных пешеходов", – говорится в сообщении.
Виталий Туровский был за рулем, который насмерть сбил военного на блокпосту / Фото vtao
Главное о смертельной аварии
- В Деснянском районе Киева на въезде в город автомобиль сбил насмерть военнослужащего.
- Известно, что водитель легкового автомобиля в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и резко затормозил. Водитель не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу движения, где наехал на военного.
- От полученных травм 47-летний мужчина скончался.