Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на свои источники.

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За рулем автомобиля, сбившего военного на въезде в Киев, был адвокат Виталий Туровский. Вчера, 22 октября, ему сообщили о подозрении,

– цитирует издание собеседника.

Адвокат защищает пьяных водителей

на сайте адвокатского объединения, где работает Туровский, отмечено, что его специализация – админнарушения, особенно те, которые связаны с вождением в состоянии опьянения.

"Одним из любимых и успешных направлений профессиональной деятельности является осуществление защиты по делам об административных правонарушениях, особенно связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения – знаменитая статья 130 КУоАП, благодаря чему большое количество профессиональных водителей не превратились в профессиональных пешеходов", – говорится в сообщении.



Виталий Туровский был за рулем, который насмерть сбил военного на блокпосту / Фото vtao

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