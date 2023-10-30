Инцидент произошел 29 октября на автодороге в Чорткове. Там не смогли разминуться автомобили Infiniti FX35 и Peugeot 406. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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Один человек погиб

По данным следствия, водитель Infiniti FX35 выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot 406. 51-летний мужчина, находившийся за рулем Peugeot 406, скончался на месте от полученных травм. Пассажира с его авто, а также водителя и трех пассажиров из другого автомобиля с переломами и травмами доставили в больницу. Известно, что среди пострадавших четырехлетняя девочка.

Смертельное столкновение в Тернопольской области / Фото полиция

В настоящее время водитель Infiniti FX35 задержан. У него взяли образцы крови, чтобы выяснить, не был ли он на момент аварии в состоянии опьянения. 32-летнему мужчине готовят сообщение о подозрении.

Обратите внимание! По данным СМИ, Infiniti FX35 управлял сын местной судьи Лидии Квятковской, работающий адвокатом. Кроме того, мужчину раньше уже останавливали за езду в состоянии алкогольного опьянения.

На Львовщине ужасное ДТП унесло жизни 4 человек

15 октября вблизи Дрогобыча столкнулись два автомобиля Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy. 43-летний водитель Toyota вылетел на встречную полосу.

В результате столкновения на месте погибли 56-летний водитель Volkswagen и две его пассажирки. Еще одна пассажирка Volkswagen – 60-летняя женщина – скончалась в больнице. Также три человека получили ранения.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Водителя Toyota задержали. Впоследствии выяснилось, что его авто не в первый раз останавливают правоохранители. За два дня до ДТП нарушителя уже останавливали на улице Львова за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, мужчина не имел водительских прав – его их лишили. Виновнику аварии грозит тюрьма на срок от 5 до 10 лет.