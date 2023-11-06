Про це стало відомо 6 листопада. Ніколаєнка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої.
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Ніколаєнку загрожує до 8 років в'язниці
В Офісі Генпрокурора та ДБР уточнили, що йдеться про частину 2 статті 286 Кримінального кодексу. Зауважимо, що, відповідно до санкції, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу,
– зазначили в ДБР.
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Ніколаєнку повідомили про підозру/ Фото Офісу Генпрокурора
Коротко, що відомо про смертельну ДТП
- За даними слідства, близько 10 години ранку 3 листопада на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням нардепа здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину.
- На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.
- В Офісі Генпрокурора зазначили, що, за попередніми даними, нардеп, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху.
- Через кілька годин після ДТП Андрій Ніколаєнко підтвердив, що під колесами його автомобіля загинула людина.
- Нардеп запевнив, що всіляко сприятиме слідчим діям, які проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи.
- "Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", – зазначив Ніколаєнко.
- Дмитро, родич загиблої, розповів журналістам, що дівчину звали Вікторія Назарова. Цьогоріч вона закінчила школу, навчалася в училищі на швачку. Вікторія була сиротою.