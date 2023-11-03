Смертельна ДТП, в якій загинула 18-річна дівчина, сталася близько 9:45 у селі Березівка Житомирської області за 63 кілометри до місця, де нардепу виписали штраф у розмірі 340 гривень за порушення правил дорожнього руху.
Дивіться також Нардеп на смерть збив дівчину: у мережі з'явилося відео з місця аварії
Mercedes-Benz неодноразово порушував ПДР
Так, за 40 хвилин до аварії на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто Ніколаєнко рухалося зі швидкістю 162 кілометрів на годину, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину.
Водночас, невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль пізніше, в момент скоєння ДТП.
Слід також зазначити, що Mercedes-Benz перебуває у власності цивільної дружини нардепа Катерини Вайдич, співвласниці та директорки фірми "МХП-ТРЕЙД ФУДЗ". Відомо, що жінка придбала транспортний засіб у вересні 2023 року.
Цікаво, що за даними сервісу МВС, починаючи з квітня 2023 року, цей автомобіль 9 разів порушував режим швидкості.
Нардеп від "Батьківщини" здійснив наїзд на людину: що відомо
- Вранці у Нацполіції повідомили, що на трасі Київ – Чоп трапилася аварія. Водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE", рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на 18-річну дівчину. Та від отриманих травм загинула на місці.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
- У поліції уточнили, що за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України.
- Згодом народний депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що став учасником ДТП і збив людину. Він запевнив, що усіляко сприятиме слідчим діям. Також чиновник заявив, що був тверезим і не порушував ПДР.