Смертельное ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка, произошло около 9:45 в селе Березовка Житомирской области в 63 километрах, где нардепу выписали штраф в размере 340 гривен за нарушение правил дорожного движения.
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Mercedes-Benz неоднократно нарушал ПДД
Так, за 40 минут до аварии на участке трассы Киев-Чоп в Житомирской области авто Николаенко двигалось со скоростью 162 километров в час, несмотря на установленное ограничение в 110 километров в час.
В то же время неизвестно, с какой скоростью двигался автомобиль позже, в момент совершения ДТП.
Следует также отметить, что Mercedes-Benz находится в собственности гражданской жены нардепа Екатерины Вайдыч, совладелицы и директора фирмы "МХП-ТРЕЙД ФУДЗ". Известно, что женщина купила транспортное средство в сентябре 2023 года.
Интересно, что по данным сервиса МВД, начиная с апреля 2023 года этот автомобиль 9 раз нарушал режим скорости.
Нардеп от "Батькивщины" совершил наезд на человека: что известно
- Утром в Нацполиции сообщили, что на трассе Киев – Чоп произошла авария. Водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE", двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на 18-летнюю девушку. Та от полученных травм погибла на месте.
- Правоохранители открыли уголовное производство по предварительной квалификации "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
- В полиции уточнили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины.
- Впоследствии народный депутат Андрей Николаенко подтвердил, что стал участником ДТП и сбил человека. Он заверил, что будет всячески способствовать следственным действиям. Также чиновник заявил, что был трезв и не нарушал ПДД.