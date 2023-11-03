Дмитро, родич загиблої, розповів, що її звати Вікторія Назарова. Цьогоріч вона закінчила школу, навчалася в училищі на швачку і була сиротою.

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Загибла дівчина переходила дорогу в невстановленому місці

Вона померла на місці ДТП внаслідок отриманих травм. За словами родича загиблої Дмитра, ДТП сталася на трасі в населеному пункті, де є три пішохідні переходи.

Він розповів, що Вікторія переходила дорогу в невстановленому місці та перелізла через відбійники.

Перша машина якось її об'їхала, а друга, що належить депутатові, на жаль, збила її та ще й "добре" протягнула. Його вина в тому, що перевищив швидкість, а її – що не там, де треба переходила. Навпроти її хати магазин, і це вона до нього перебігала. Метрів 30 від неї пішохідний підземний перехід, але туди не пішла, перебігала, де непотрібно,

– розповів Дмитро.

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