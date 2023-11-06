По данным следствия сын судьи выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Еще одна пострадавшая от аварии женщина находится в тяжелом состоянии и нуждается в финансовой помощи.

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Последствия трагического ДТП

Сын тернопольской судьи Лидии Квятковской 29 октября устроил смертельное ДТП на трассе Чертковщины. Во время обгона он выехал на встречную полосу и влетел в другой легковой автомобиль. Водитель последнего погиб на месте, а четыре человека с травмами попали в больницу. Среди них была и мать-судья. Лидия Квятковская попала в реанимацию и скончалась через несколько дней от полученных травм.

Важно! Жена погибшего водителя Галина находится в критическом состоянии. Дочь пострадавших Мария открыла сбор для лечения мамы. Семья нуждается в средствах. Помочь семье Тронт можно по этой карте 5168745142889705

Погибший в ДТП муж и его жена Галина / фото Галины Тронт-Герчак

Сына судьи Дмитрия уже ловили на вождении в нетрезвом состоянии. Весной 2022 года его остановила полиция, однако он остался безнаказанным и не был лишен прав.

Депутат спровоцировал смертельного ДТП

На Житомирщине нардеп от "Батькивщины" Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку на участке трассы Киев – Чоп. От полученных травм она скончалась на месте. Сам Николаенко подчеркнул, что был трезв за рулем, соблюдал правила дорожного движения, но "трагедии избежать не удалось".

Однако журналисты сообщают, что за 40 минут до смертельного ДТП Андрей Николаенко превышал скорость. Об этом удалось узнать с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД.

Николаенко уже объявили подозрение. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

