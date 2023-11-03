Правоохранители сейчас устанавливают все детали смертельного ДТП. Что известно об аварии, как комментирует трагический случай нардеп, и был ли он трезв за рулем – передает 24 Канал.

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В полиции Житомирской области сообщили, что в пятницу, 3 ноября, около 09:45 произошло ДТП на трассе Киев – Чоп. В пресс-службе ГУНП сообщили, что 44-летний водитель, народный депутат, за рулем Mercedes-Benz GLE двигался в направлении города Чоп. В районе села Березовцы он двигался в крайней левой полосе и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получила 18-летняя девушка. Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что за рулем Mercedes-Benz был нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Авария с участием Николаенко – больше в галерее

Впоследствии в сети также опубликовади видео с места трагедии. На опубликованных кадрах видно автомобиль нардепа и накрытое тело погибшей девушки.

Видео с места ДТП (Внимание! Чувствительный контент! 18+)

Продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства событий. К делу привлечены детективы Государственного бюро расследований. Правоохранители уже назначили ряд экспертиз, которые должен пройти и виновник ДТП, в частности.

В полиции дают предварительную квалификацию по части 2 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Следует отметить, что санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Впоследствии в соцсети нардеп Андрей Николаенко подтвердил, что действительно совершил наезд на пешехода. В сообщении на своей странице нардеп сообщил, что стал участником смертельного ДТП. Николаенко подчеркнул, что был в трезвом состоянии за рулем, и заверил, что собирается всячески помогать следователям.

Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезв, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось,
– написал Николаенко.

Он выразил соболезнования семье и родным девушки, погибшей в результате аварии. Николаенко написал, что "случилось огромное горе, которое уже нельзя отмотать назад".

"Схемы" сообщают, что за 40 минут до смертельного ДТП Андрей Николаенко превышал скорость. Это удалось узнать с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД.

Так, в 09:03 камеры дорожного движения зафиксировали, что автомобиль нардепа двигался со скоростью 162 километра в час, тогда как допустимая скорость на трассе – 110 километров в час. Из-за превышения скорости на авто нардепа был сгенерирован штраф в размере 340 гривен. В целом с апреля 2023 года автомобиль Mercedes-Benz GLE 300D превышал скорость 9 раз. Это только те случаи, которые были зафиксированы сервисом МВД.


Николаенко превышал скорость за 40 минут до аварии / Фото "Схемы"

К слову, Mercedes-Benz GLE 300D, который наехал на 18-летнюю девушку, принадлежит гражданской жене Николаенко Екатерине Вайдич. Она стала владелицей автомобиля в сентябре 2023 года.

Андрей Николаенко родом из города Фастов Киевской области. Образование получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также в Университете Йонсе в Сеуле.

Свою карьеру Николаенко начал в 2002 году. Сначала он стал атташе и вступил в должность третьего секретаря Посольства Украины в Республике Корея. В дипведомстве он проработал до 2006 года, после чего стал слушателем Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины.

В 2008 – 2009 годах Николаенко работал с "Партией регионов". Он занял пост помощника-консультанта нардепов Юрия Каракая и Сергея Ларина. После этого карьера нардепа стремительно пошла вверх. Уже в 2009 году он стал помощником-заместителем начальника Управления внешнеэкономической политики и международного сотрудничества Секретариата Кабинета Министров Украины, заведующим сектором сопровождения перспективных проектов сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и советником премьер-министра Украины на общественных началах.

В 2010 году Николаенко начал работу в Кировоградской областной государственной администрации, где занял должность заместителя главы администрации. Через год работы он стал первым заместителем председателя Кировоградской ОГА, а в 2013 – 2014 годах – возглавлял администрацию.

С марта 2014 политик получил должность первого заместителя Донецкой ОГА. Тогда Николаенко руководил вопросами восстановления Славянска.

В 2015 году Николаенко стал председателем совета ООО "Велта". С февраля 2017 года – возглавляет политическую партию "Основа".

Уже в 2019 году Андрей Николаенко был избран народным депутатом от ВО "Батькивщина". Также он является председателем подкомитета по рынкам капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Известно, что нардеп воспитывает 2 дочерей – Ярославу и Дарью.