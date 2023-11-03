Правоохранители сейчас устанавливают все детали смертельного ДТП. Что известно об аварии, как комментирует трагический случай нардеп, и был ли он трезв за рулем – передает 24 Канал.

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Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп

В полиции Житомирской области сообщили, что в пятницу, 3 ноября, около 09:45 произошло ДТП на трассе Киев – Чоп. В пресс-службе ГУНП сообщили, что 44-летний водитель, народный депутат, за рулем Mercedes-Benz GLE двигался в направлении города Чоп. В районе села Березовцы он двигался в крайней левой полосе и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получила 18-летняя девушка. Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что за рулем Mercedes-Benz был нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Авария с участием Николаенко – больше в галерее

Впоследствии в сети также опубликовади видео с места трагедии. На опубликованных кадрах видно автомобиль нардепа и накрытое тело погибшей девушки.

Видео с места ДТП (Внимание! Чувствительный контент! 18+)

Продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства событий. К делу привлечены детективы Государственного бюро расследований. Правоохранители уже назначили ряд экспертиз, которые должен пройти и виновник ДТП, в частности.

В полиции дают предварительную квалификацию по части 2 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Следует отметить, что санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Николаенко прокомментировал ДТП

Впоследствии в соцсети нардеп Андрей Николаенко подтвердил, что действительно совершил наезд на пешехода. В сообщении на своей странице нардеп сообщил, что стал участником смертельного ДТП. Николаенко подчеркнул, что был в трезвом состоянии за рулем, и заверил, что собирается всячески помогать следователям.

Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезв, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось,

– написал Николаенко.

Он выразил соболезнования семье и родным девушки, погибшей в результате аварии. Николаенко написал, что "случилось огромное горе, которое уже нельзя отмотать назад".

Нардеп превышал скорость за 40 минут до аварии

"Схемы" сообщают, что за 40 минут до смертельного ДТП Андрей Николаенко превышал скорость. Это удалось узнать с помощью сервиса проверки административных правонарушений МВД.

Так, в 09:03 камеры дорожного движения зафиксировали, что автомобиль нардепа двигался со скоростью 162 километра в час, тогда как допустимая скорость на трассе – 110 километров в час. Из-за превышения скорости на авто нардепа был сгенерирован штраф в размере 340 гривен. В целом с апреля 2023 года автомобиль Mercedes-Benz GLE 300D превышал скорость 9 раз. Это только те случаи, которые были зафиксированы сервисом МВД.



Николаенко превышал скорость за 40 минут до аварии / Фото "Схемы"

К слову, Mercedes-Benz GLE 300D, который наехал на 18-летнюю девушку, принадлежит гражданской жене Николаенко Екатерине Вайдич. Она стала владелицей автомобиля в сентябре 2023 года.

Что известно о нардепе Николаенко

Андрей Николаенко родом из города Фастов Киевской области. Образование получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также в Университете Йонсе в Сеуле.

Свою карьеру Николаенко начал в 2002 году. Сначала он стал атташе и вступил в должность третьего секретаря Посольства Украины в Республике Корея. В дипведомстве он проработал до 2006 года, после чего стал слушателем Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины.

В 2008 – 2009 годах Николаенко работал с "Партией регионов". Он занял пост помощника-консультанта нардепов Юрия Каракая и Сергея Ларина. После этого карьера нардепа стремительно пошла вверх. Уже в 2009 году он стал помощником-заместителем начальника Управления внешнеэкономической политики и международного сотрудничества Секретариата Кабинета Министров Украины, заведующим сектором сопровождения перспективных проектов сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и советником премьер-министра Украины на общественных началах.

В 2010 году Николаенко начал работу в Кировоградской областной государственной администрации, где занял должность заместителя главы администрации. Через год работы он стал первым заместителем председателя Кировоградской ОГА, а в 2013 – 2014 годах – возглавлял администрацию.

С марта 2014 политик получил должность первого заместителя Донецкой ОГА. Тогда Николаенко руководил вопросами восстановления Славянска.

В 2015 году Николаенко стал председателем совета ООО "Велта". С февраля 2017 года – возглавляет политическую партию "Основа".

Уже в 2019 году Андрей Николаенко был избран народным депутатом от ВО "Батькивщина". Также он является председателем подкомитета по рынкам капиталов, других регулируемых рынков, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Известно, что нардеп воспитывает 2 дочерей – Ярославу и Дарью.