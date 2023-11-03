Смертельная авария произошла 3 ноября около 09:45 в районе села Березовка Житомирского района. Что стало причиной ДТП – пока неизвестно.
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Нардеп сбил девушку на трассе Киев – Чоп
В полиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" двигался в направлении города Чоп в крайнем левом ряду. В ходе движения он сбил 18-летнюю девушку, которая от полученных травм погибла на месте.
За рулем авто находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины. Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что водитель – депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
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На место аварии также вызвали детективов Государственного бюро расследований. Они уже прибыли в Житомирскую область, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения.
Также продолжают работу следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.
Как сообщили правоохранители, предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Следователи назначили ряд экспертиз.
Что стало причиной наезда на пешехода – пока неизвестно.
Аварии и ДТП в Украине: последние новости
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- В Одессе иномарка влетела в ресторан здорового питания. Автомобиль Infiniti врезался в здание 29 октября. По предварительным данным, пострадал 1 человек – посетительница ресторана.
- В Киеве 28 октября произошло ДТП с участием авто патрульной полиции. В результате столкновения нескольких автомобилей никто не пострадал.