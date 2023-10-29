В воскресенье, 29 октября, автомобиль Infiniti врезался в здание, в котором расположен ресторан. Соцсетями распространяются фото и видео с места событий.
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Что известно о ДТП в Одессе
Инцидент произошел днем в центре Одессы на Сабанском переулке. Как видно на кадрах, автомобиль съехал с дороги на тротуар, разбил витрину ресторана True и частично заехал внутрь заведения питания.
Кадры с места событий: видео "Подслушано Одесса"
По предварительным данным, есть один пострадавший человек. Посетительница ресторана получила порезы из-за осколков стекла. Одни местные телеграм-каналы говорят, что у нее легкие телесные повреждения. Однако другие телеграм-каналы пишут, что карета скорой помощи увезла пострадавшую в больницу.
Причины ДТП устанавливаются. Предварительно, за рулем Infiniti сидела женщина. В соцсетях появилось видео, которое было предположительно сделано в первые минуты после ДТП. Ведь на кадрах можно услышать, как очевидцы призывают водителя выйти из машины.
Водитель просят выйти из автомобиля: видео "Одессы ИНФО"
По данным издания, автомобиль простоял в разрушенной витрине ресторана до вечера. На фото можно увидеть, как пешеходы просто обходят эту машину.
Автомобиль простоял до вечера / Фото "Думской"
Как отреагировали в ресторане
Сотрудники ресторана True прокомментировали ДТП с юмором. Они выложили в инстаграмме шутливую сториз.
Работники показали разрушения и подписали фотографию фразой: "Когда посетителю сказали, что нет свободных мест".
Реакция ресторана True / Скриншот из соцсетей
Другие ДТП в Украине
- Недавно в Киеве машина Toyota Avensis протаранила остановку. Также этот автомобиль сбил двух пешеходов.
- Этот инцидент произошел на улице Большая Васильковская. Автомобилем управлял 27-летний мужчина, который не справился с управлением. Он был трезв.
- Напомним, в Черновцах машина протаранила ворота Центрального кладбища. После этого водитель начал ездить между могилами, пытаясь покинуть территорию погоста.
- В результате автомобиль оказался в котловане с гравием и застрял. На место приехали сотрудники полиции, которые быстро выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.