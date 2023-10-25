Авария произошла на улице Большая Васильковская с участием авто Toyota Avensis. В полиции рассказали, был ли водитель в нетрезвом состоянии.
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Снес остановку общественного транспорта
Правоохранители рассказывают, что за рулем Toyota Avensis находился 27-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, снес остановку общественного транспорта и совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести – медики оказали им необходимую помощь.
Водитель прошел проверку на состояние опьянения. Оказалось, что он был трезвым.
Полиция начала изучать обстоятельства ДТП. Она уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения. Также правоохранители готовят сообщение о подозрении водителю Toyota Avensis.
В Киеве на блокпосте насмерть сбили военного: что известно
- Смертельная авария произошла ночью 22 октября на блокпосте при въезде в столицу. Водитель Honda двигался в условиях тумана. Впереди он увидел грузовик и резко затормозил. После этого водитель Honda не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего. 47-летний военный скончался на месте от полученных травм. Как показала проверка, 45-летний водитель совершил ДТП в трезвом состоянии.
- Виновником ДТП оказался адвокат Виталий Туровский, занимающийся делами о пьяном вождении.
- Стало известно, что погибшего военного звали Василий Кирий. С апреля 2022 года он вступил в ряды Добровольческого формирования Броварской городской территориальной громады №1 "Дозор". Он нес службу на одном из блокпостов.
- Туровскому уже сообщили о подозрении. Также ему избрали безальтернативную меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.