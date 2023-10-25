Аварія трапилася на вулиці Велика Васильківська за участі авто Toyota Avensis. У поліції розповіли, чи був водій у нетверезому стані.

Дивіться також Був добровольцем: з'явились подробиці про військового, якого на блокпосту Києва збили на смерть

Зніс зупинку громадського транспорту

Правоохоронці розповідають, що за кермом Toyota Avensis перебував 27-річний чоловік. В якусь мить він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, зніс зупинку громадського транспорту та здійснив наїзд на двох пішоходів. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – медики надали їм необхідну допомогу.

Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння. Виявилося, що керманич був тверезим.

Наразі поліція почала вивчати обставини ДТП. Вона вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Також правоохоронці готують повідомлення про підозру водієві Toyota Avensis.

У Києві на блокпості насмерть збили військового: що відомо