23 жовтня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві, який спричинив смертельну ДТП на блокпості.
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Яке рішення ухвалив суд
Вночі 22 жовтня водій, який перебував за кермом Honda Civic, перевищив швидкість і здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс службу на блокпості. Потерпілий від травм помер на місці.
Того ж дня водієві повідомили про підозру, а сьогодні обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
Хто був за кермом Honda Civic
ЗМІ з'ясували, хто став винуватцем смертельної аварії. Ним виявився адвокат Віталій Туровський, який займався справами про керування авто у стані сп'яніння. На сайті адвокатського об'єднання, де працює Туровський, вказано, що завдяки його роботі "велика кількість професійних водіїв не перетворилися на професійних пішоходів".
Що відомо про трагічну ДТП у Києві
- Аварія сталася приблизно о 00:30 на блокпості у Деснянському районі столиці.
- За попередніми даними, водій Honda Civic рухався в умовах легкого туману і коли побачив попереду вантажний автомобіль, то різко загальмував, не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де наїхав на 47-річного військового. Той загинув на місці від отриманих травм.
- Драгер показав, що на момент вчинення ДТП винуватець був тверезим.
- Водієві повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки під час дорожнього руху.
- Відомо, що аварія трапилася вже під час дії комендантської години.