23 жовтня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві, який спричинив смертельну ДТП на блокпості.

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Яке рішення ухвалив суд

Вночі 22 жовтня водій, який перебував за кермом Honda Civic, перевищив швидкість і здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс службу на блокпості. Потерпілий від травм помер на місці.

Того ж дня водієві повідомили про підозру, а сьогодні обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Хто був за кермом Honda Civic

ЗМІ з'ясували, хто став винуватцем смертельної аварії. Ним виявився адвокат Віталій Туровський, який займався справами про керування авто у стані сп'яніння. На сайті адвокатського об'єднання, де працює Туровський, вказано, що завдяки його роботі "велика кількість професійних водіїв не перетворилися на професійних пішоходів".

Що відомо про трагічну ДТП у Києві