Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что Василий Кирий, которого в Киеве насмерть сбил адвокат, с апреля 2022 года стал в ряды Добровольческого формирования Броварской городской территориальной общины №1 "Дозор". Он нес службу на одном из блокпостов.

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Прощание с военным состоится 25 октября

В среду, 25 октября, броварская община попрощается с Василием Кирием. Прощание состоится в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.

Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-а).



Василий Кирий, которого насмерть сбили на блокпосте в Киеве / Фото из телеграма городского главы Броваров

Смертельная авария на блокпосте в Киеве: подробности