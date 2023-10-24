Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что Василий Кирий, которого в Киеве насмерть сбил адвокат, с апреля 2022 года стал в ряды Добровольческого формирования Броварской городской территориальной общины №1 "Дозор". Он нес службу на одном из блокпостов.
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Прощание с военным состоится 25 октября
В среду, 25 октября, броварская община попрощается с Василием Кирием. Прощание состоится в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.
Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-а).
Василий Кирий, которого насмерть сбили на блокпосте в Киеве / Фото из телеграма городского главы Броваров
Смертельная авария на блокпосте в Киеве: подробности
- Ночью 22 октября во время комендантского часа произошла смертельная авария на въезде в столицу. Водитель авто Honda, насмерть сбивший военного, оказался адвокатом Виталием Туровским. До этого он занимался делами о пьяном вождении.
- По версии правоохранителей, водитель пытался успеть заехать в Киев до того, как начал действовать комендантский час.
- В патрульной полиции рассказали о деталях смертельной аварии. Водитель, увидев грузовик на довольно близкой дистанции, прибег к экстренному торможению. После этого он не справился с управлением и совершил резкое движение рулем в правую сторону и сбил военного.
- Виновнику смертельной аварии сообщили о подозрении. После этого Шевченковский районный суд Киева избрал адвокату безальтернативную меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.