Подробности смертельной аварии на блокпосте в Киеве в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, пишет 24 Канал. Как сказал Белошицкий, предварительно водитель Honda двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта.
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Водитель Honda не справился с управлением
Увидев грузовик на довольно близкой дистанции, водитель Honda прибег к экстренному торможению. После этого он не справился с управлением и совершил резкое движение рулем в правую сторону.
В результате состоялся наезд на военного, который нес службу на блокпосте и погиб от полученных травм.
Являются ли блокпосты причиной ДТП
В последнее время в Украине, в частности, в Киеве, произошло несколько смертельных ДТП на блокпостах. Одна из самых резонансных аварий произошла в мае 2023 года, когда судья Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца.
Алексей Белошицкий заявил, что статистически в период с января по сентябрь 2023 года в Украине произошло 17 394 ДТП с пострадавшими и погибшими, из которых 5 054 в ночное время сутки.
По его словам, блокпосты не являются основной причиной ДТП, поскольку большинство аварий происходит не на блокпостах.
Белошицкий отметил, что в обычном режиме блокпост не должен быть на дорогах, особенно на трассах международного и национального значения.
Однако он сказал, что не следует забывать, что в Украине действующее военное положение из-за войны с Россией. Поэтому, как пояснил Белошицкий, блокпост – "это фактически те конструкции, где сейчас предусмотрено и необходимо для осуществления тех мероприятий и непосредственно операций по поддержанию безопасности и обороноспособности Украины".
Он призвал водителей быть внимательными и осторожными на дороге. При этом заместитель начальника Департамента патрульной полиции заявил, что блокпосты в Украине оборудованы дополнительным освещением и дорожными знаками.
Белошицкий добавил, что в настоящее время патрульная полиция осуществляет пересмотр всех мест, где установлены блокпосты, с целью выявления недостаточного количества дорожных знаков, разметки и освещения.
ДТП на блокпосте в Киеве: подробности
- Смертельная авария в Киеве на блокпосте произошла на въезде в столицу во время комендантского часа. Вероятно, водитель Honda не имел ночного пропуска, позволяющего передвигаться по городу во время комендантского часа.
- По версии правоохранителей, водитель пытался успеть заехать в Киев до того, как начал действовать комендантский час.
- Водитель авто, который насмерть сбил военного на блокпосту в ночь на воскресенье, 22 октября, оказался адвокатом. Его зовут Виталий Туровский и он занимался делами о пьяном вождении.
- Прокуратура сообщила о подозрении виновнику смертельной аварии. 23 октября Шевченковский районный суд Киева избрал водителю безальтернативную меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.