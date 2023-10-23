Полицейскую отстранили от службы. Сейчас продолжается расследование.

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Полицейская сбила женщину в Здолбунове

Как стало известно, вечером 21 октября полицейская на внедорожнике Nissan X-Trail сбила 58-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водительницей оказалась 30-летняя сотрудница одного из отделений полиции Ровенской области. В момент ДТП она находилась вне службы. По результатам осмотра на состояние опьянения она была трезвая.

Пострадавшую женщину госпитализировали в реанимацию, а на следующий день она скончалась. В настоящее время продолжается следствие.

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