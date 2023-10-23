Полицейскую отстранили от службы. Сейчас продолжается расследование.
Важно Погиб на месте: в Киеве на блокпосте авто сбило насмерть военного
Полицейская сбила женщину в Здолбунове
Как стало известно, вечером 21 октября полицейская на внедорожнике Nissan X-Trail сбила 58-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Водительницей оказалась 30-летняя сотрудница одного из отделений полиции Ровенской области. В момент ДТП она находилась вне службы. По результатам осмотра на состояние опьянения она была трезвая.
Пострадавшую женщину госпитализировали в реанимацию, а на следующий день она скончалась. В настоящее время продолжается следствие.
ДТП в Украине: последние новости
- 22 октября в Киеве авто сбило насмерть военнослужащего. Он нес службу на блокпосте. ДТП произошло во время комендантского часа.
- В Баштанском районе Николаевщины на автодороге "Александровка – Кропивницкий – Николаев" произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погиб водитель микроавтобуса и его 16-летний пассажир.
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