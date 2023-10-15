Инцидент произошел в селе Пасеки-Зубрицкие Львовского района 14 октября. Служба спасения получила сообщение об аварии в 18:03.

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Что известно об этой аварии

Под Львовом в Давидовской сельской общине столкнулись "ВАЗ-2106" и Skoda Fabia. В результате 6 человек пострадали. Они получили травмы разной степени тяжести. На месте ДТП работало пожарно-спасательное отделение Львова. К ликвидации последствий аварии привлекли 4 специалистов и 1 единицу спецтехники. Спасатели отключили аккумуляторы на этих легковушках во избежание пожара.

"ВАЗ" после удара настолько деформировался, что водитель не мог покинуть машину. Так что спасателям пришлось освобождать его с помощью спецоборудования. После этого сотрудники ГСЧС положили этого мужчину на носилки и транспортировали его в машину скорой помощи. А медики отвезли его в больницу Святого Луки в областном центре. Известно, что водитель находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции выясняют, кто виноват в этой аварии. Очевидцы сняли место ДТП и поделились кадрами в соцсетях.

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