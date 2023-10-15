Инцидент произошел в селе Пасеки-Зубрицкие Львовского района 14 октября. Служба спасения получила сообщение об аварии в 18:03.
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Что известно об этой аварии
Под Львовом в Давидовской сельской общине столкнулись "ВАЗ-2106" и Skoda Fabia. В результате 6 человек пострадали. Они получили травмы разной степени тяжести. На месте ДТП работало пожарно-спасательное отделение Львова. К ликвидации последствий аварии привлекли 4 специалистов и 1 единицу спецтехники. Спасатели отключили аккумуляторы на этих легковушках во избежание пожара.
"ВАЗ" после удара настолько деформировался, что водитель не мог покинуть машину. Так что спасателям пришлось освобождать его с помощью спецоборудования. После этого сотрудники ГСЧС положили этого мужчину на носилки и транспортировали его в машину скорой помощи. А медики отвезли его в больницу Святого Луки в областном центре. Известно, что водитель находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции выясняют, кто виноват в этой аварии. Очевидцы сняли место ДТП и поделились кадрами в соцсетях.
Последствия ДТП в селе Пасеки-Зубрицкие: видео "Сторожи 1"
Другие аварии во Львовской области
- Недавно во Львовской области 19-летняя девушка каталась на капоте автомобиля, а водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Во время экстремальной поездки его пассажирка упала на проезжую часть и погибла.
- Напомним, под Трускавцем Toyota вылетела на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. В результате столкновения водитель и две пассажирки, находившиеся в машине Volkswagen, погибли на месте. Еще четыре человека пострадали.
- Впоследствии выяснилось, что 43-летний водитель Toyota управлял автомобилем без документов, потому что его лишили прав. Также стало известно, что раньше его останавливали во Львове за управление машиной в состоянии наркотического опьянения. В этот раз его тоже задержали.