Полиция открыла производство по нарушению правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими автомобилем в состоянии опьянения. Правоохранители уже задержали парня, находившегося за рулем транспортного средства.

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Детали дорожно-транспортного инцидента

В полицию Львовщины 13 октября поступило сообщение о теле девушки без признаков жизни с травмой головы, обнаруженное на дороге в одном из районов области. Травмы на теле девушки были нехарактерными для ДТП, однако следователи установили, что оно стало причиной смерти.

Известно, что 22-летний житель села управлял автомобилем ВАЗ-2102 в состоянии алкогольного опьянения. Погибшая 19-летняя девушка в это время ехала на капоте транспортного средства. Она не смогла удержаться и упала на дорогу. От полученных травм головы она умерла прямо на месте.



Трагическое ДТП произошло в одном из сел области / полиция Львовщины

Правоохранители изъяли авто на арестплощадку, а водителя задержали. Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Парню грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять авто на тот же срок.

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