Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують авто в стані сп’яніння. Правоохоронці вже затримали хлопця, що був за кермом транспортного засобу.

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Деталі дорожньо-транспортного інциденту

У поліцію Львівщини 13 жовтня надійшло повідомлення про тіло дівчини без ознак життя з травмою голови, виявлене на дорозі в одному з районів області. Травми на тілі дівчини були нехарактерними для ДТП, проте слідчі встановили, що саме вона стала причиною смерті.

Відомо, що 22-річний мешканець села керував автомобілем ВАЗ-2102 у стані алкогольного сп'яніння. Загибла 19-річна дівчина в цей час їхала на капоті транспортного засобу. Вона не змогла втриматися та впала на дорогу. Від отриманих травм голови вона померла прямо на місці.

Трагічна ДТП трапилася в одному з сіл області / поліція Львівщини

Правоохоронці вилучили авто на арештмайданчик, а водія затримали. Поліція відкрила провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати авто на той самий термін.

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