Ця аварія сталася ще в липні 2023 року, коли польський глава уряду відвідував нашу державу, щоб вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії. Наразі постраждалий все ще лікується після отриманих травм.

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Що відомо про ДТП з польською дипавтівкою

Автори матеріалу розповіли, що під час того, як прем'єр-міністр Польщі відвідував Україну, 7 липня 2023 року, щоб вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії, колона авто, що супроводжувала Моравецького, заїхала у закинуте село Пужники Тернопільської області. Саме там сталася моторошна аварія.

Журналісти наголосили, що один з автомобілів, який належав дипломатам із польського посольства у Києві протаранив іншу автівку, яка стояла на узбіччі за 30 кілометрів від Тернополя. Від цього удару легковий автомобіль перекинувся на бік у кювет, а водія викинуло через вікно.

Аварія з польською дипавтівкою 7 липня 2023 року / Фото Wirtualna Polska

Постраждалий українець Олег Ліщук пригадує, що в тій колоні було багато автівок. Але яке саме протаранило його легковик, згадати не може.

Я не можу сказати, яка з машин, передостання чи остання, виїхала на узбіччя з того боку, на якому я стояв, і полетіла прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Гук, тріск і я нічого не пам'ятаю – я втратив свідомість,

– сказав він.

Оскільки ДТП спричинила одна з останніх автівок у колоні, всі інші транспортні засоби поїхали далі. Зрештою за протоколом, у подібних випадках автівки, які супроводжують польського главу уряду, не зупиняються.

Олег Ліщук отримав поранення після ДТП з польською дипавтівкою / Фото Wirtualna Polska

Самого Ліщука направили на лікування спочатку у Тернопіль, а після наполягання посольства – у Польщу. Ліщук розповів, що підтримку від польської сторони він мав у перші дні лікування: йому зробили операцію, а його дружині надали оплачуваний номер у готелі. Далі весь процес реабілітації проводився за сприяння незалежний фонд U-Work.

Зрештою на цей матеріал відреагували у посольстві Польщі в Україні. Там заявили, що авто, яке спричинило ДТП, не було у колоні прем’єр-міністра.

"Цей автомобіль належав аташе з питань оборони, співробітник якого, швидше за все, знепритомнів за кермом. У посольстві не змовчали про подію – того ж дня ми опублікували заяву на нашому сайті", – мовиться у дописі.

Дійсно, на офіційному сайті посольства Польщі в Києві оприлюднили коротку заяву щодо дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля військового аташе. У посольстві визнали факт аварії 7 липня в Україні й наголосили, що тривають слідчі дії для встановлення точної причини інциденту.