Між Україною та Польщею тривають переговори щодо імпорту зерна. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що наразі дипломатичного конфлікту немає.

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Дуда розчарований

Лідер Польщі розповів, що за необхідності спілкується із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Дуда висловив розчарування тим, що в нашій країні не зосереджують увагу на тому, що транзит зерна через Польщу відбувається постійно.

Немає жодного дипломатичного конфлікту,

– наголосив Анджей Дуда.

За його словами, досі діють контракти на поставку Україну автомобілів "Росомаха", систем "Краб", "Піорун" і карабінів "Грот".

Україна – Польща: як конфлікт через імпорт українського зерна вплинув на відносини двох країн