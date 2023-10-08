Між Україною та Польщею тривають переговори щодо імпорту зерна. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що наразі дипломатичного конфлікту немає.

Дивіться також Позов до СОТ "на паузі", саміт в Гранаді: Мінекономіки заявило про важливі переговори з ЄС

Дуда розчарований

Лідер Польщі розповів, що за необхідності спілкується із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Дуда висловив розчарування тим, що в нашій країні не зосереджують увагу на тому, що транзит зерна через Польщу відбувається постійно.

Немає жодного дипломатичного конфлікту,
– наголосив Анджей Дуда.

За його словами, досі діють контракти на поставку Україну автомобілів "Росомаха", систем "Краб", "Піорун" і карабінів "Грот".

Україна – Польща: як конфлікт через імпорт українського зерна вплинув на відносини двох країн

  • Польща та ще декілька країн ЄС, попри рекомендації, не захотіли знімати заборону на імпорт українського зерна. Через це Україна подала позов до Світової організації торгівлі. У Польщі гостро відреагували на це.
  • Президент країни Анджей Дуда назвав нашу державу "тим, хто тоне". За його словами, Україна хапалась за рятувальника та тягнула його на дно.
  • Зеленський наголосив, що внаслідок заборони імпорту окремої агропродукції до країн ЄС Україна втратила сотні мільйонів доларів. Водночас лідер підкреслив, що відносини з Польщею дорожчі за ці гроші.
  • Президент закликав не перетворювати "зернову суперечку" у політичний концерт. За його словами, Україна планує вирішити це питання у юридичному ключі.