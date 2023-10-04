Елена Зайцева написала письменный отказ от льготы, дававшей ей право на досрочное освобождение. Таким образом, она отказалась выходить из тюрьмы раньше 10-летнего срока.

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Что сказали тюремщики

Зайцева отказалась досрочно покидать тюрьму еще несколько месяцев назад. Однако об этом факте стало публично известно только сейчас. Его изданию подтвердил источник в пенитенциарной системе Украины. В 2022 году для виновницы харьковского ДТП пришло время, когда ей можно было раздумывать о льготе. Однако Зайцева письменно собственноручно отказалась от ее применения.

Анонимный собеседник попытался объяснить её мотивацию. Он предположил, что Зайцева написала заявление, потому что часто уполномоченные лица и суды отказывают заключенным, когда те впервые просят освободить их досрочно. Существует вероятность, что эта осужденная решила не портить тюремную биографию отказом со стороны суда и захотела вместо этого подождать, когда ее срок сократится еще больше. После этого она может попытаться воспользоваться льготой, ведь тогда у нее будет больше шансов на успех.

Похожее мнение журналистам высказал бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький. Он заявил, что в случае отказа со стороны суда следующее разбирательство состоится только через определенный промежуток времени.

Скорее всего, осужденная понимает, что сейчас ее могут не освободить. Поэтому, чтобы не портить себе ситуацию отказом, пока делает так,

– предположил Старенький.

Он также отметил, что иногда осужденные отказываются от этой льготы, когда хотят доказать свою невиновность. Ибо признание вины является обязательным условием для досрочного освобождения.

Короткая хронология того ужасного ДТП