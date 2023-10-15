Інцидент стався у селі Пасіки-Зубрицькі Львівського району 14 жовтня. Служба порятунку отримала повідомлення про аварію о 18:03.

Читайте також Смертельна ДТП на Львівщині: могла постраждати ексглава МЗС Грузії

Що відомо про цю аварію

Під Львовом у Давидівській сільській громаді зіткнулися "ВАЗ-2106" та Skoda Fabia. В результаті 6 людей постраждали. Вони отримали травми різного ступеню важкості. На місці ДТП працювало пожежно-рятувальне відділення міста Львова. До ліквідації наслідків аварії залучили 4 спеціалістів та 1 одиницю спецтехніки. Рятувальники відключили акумулятори на цих легковиках, щоб уникнути пожежі.

"ВАЗ" після удару настільки деформувався, що водій не міг покинути автівку. Тож рятувальникам довелося визволяти його за допомогою спецобладнання. Після цього співробітники ДСНС поклали цього чоловіка на ноші та транспортували його до машини швидкої допомоги. А медики відвезли його до лікарні Святого Луки в обласному центрі. Відомо, що водій перебуває у важкому стані.

Наразі співробітники поліції з'ясовують, хто винен у цій аварії. Очевидці зафільмували місце ДТП та поділилися кадрами в соцмережах.

Наслідки ДТП у селі Пасіки-Зубрицькі: відео "Варти 1"

Інші аварії у Львівській області