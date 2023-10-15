Інцидент стався у селі Пасіки-Зубрицькі Львівського району 14 жовтня. Служба порятунку отримала повідомлення про аварію о 18:03.
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Що відомо про цю аварію
Під Львовом у Давидівській сільській громаді зіткнулися "ВАЗ-2106" та Skoda Fabia. В результаті 6 людей постраждали. Вони отримали травми різного ступеню важкості. На місці ДТП працювало пожежно-рятувальне відділення міста Львова. До ліквідації наслідків аварії залучили 4 спеціалістів та 1 одиницю спецтехніки. Рятувальники відключили акумулятори на цих легковиках, щоб уникнути пожежі.
"ВАЗ" після удару настільки деформувався, що водій не міг покинути автівку. Тож рятувальникам довелося визволяти його за допомогою спецобладнання. Після цього співробітники ДСНС поклали цього чоловіка на ноші та транспортували його до машини швидкої допомоги. А медики відвезли його до лікарні Святого Луки в обласному центрі. Відомо, що водій перебуває у важкому стані.
Наразі співробітники поліції з'ясовують, хто винен у цій аварії. Очевидці зафільмували місце ДТП та поділилися кадрами в соцмережах.
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Інші аварії у Львівській області
- Нещодавно на Львівщині 19-річна дівчина каталася на капоті автівки, а водій керував машиною напідпитку. Під час такої екстремальної поїздки його пасажирка впала на проїжджу частину та загинула.
- Нагадаємо, під Трускавцем Toyota вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у Volkswagen. В результаті зіткнення водій та дві пасажирки, що перебували у машині Volkswagen, загинули на місці. Ще четверо людей постраждали.
- Згодом з'ясувалося, що 43-річний водій Toyota керував автівкою без документів, бо його позбавили прав. Також стало відомо, що раніше його зупиняли у Львові за керування машиною у стані наркотичного сп'яніння. Цього разу його теж затримали.