У неділю, 8 жовтня, сталося лобове зіткнення Hyundai та Audi A8 на трасі Київ – Чоп, про що повідомили у поліції Львівщини. Водночас з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах 24 Канал припускає, що в Audi A8 була Ткешелашвілі.

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Смертельна аварія на Львівщині

Також підтверджує припущення, що в одному з автомобілів була ексочільниця міністерства закордонних справ Грузі той факт, що в повідомленні правоохоронців йдеться, що постраждалій 46 років.

Внаслідок зіткнення водійка Hyundai від отриманих травм померла на місці події. Водій та пасажирка Audi A8, 46-річна іноземка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні,

– мовиться в джерелі.

Зауважимо, що Ета Ткешелашвілі народилася 23 травня 1977 року – тобто їй у 2023 році справді виповнилось 46. Разом з тим від 2017 року вона є очільницею Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні.

Важливо, що за кермом Audi A8 був 36-річний львів'янин, а – Hyundai 53-річна жителька Києва. Власне, вона й загинула внаслідок лобового зіткнення. Сталося це близько 16:10 поблизу міста Буська Золочівського району.

На Львівщині сталася смертельна аварія / Фото поліції

Зверніть увагу! За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України правоохоронці відкрили провадження. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Згадаємо наостанок, що 3 жовтня у Венеції в Італії сталася ДТП, внаслідок якої загинула чиновниця з Держагентства водних ресурсів України. Йдеться про Ірину Пащенко – їй було всього 30 років.