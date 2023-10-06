Одна з загиблих – українка 30-річна Ірина Пащенко, яка була співробітницею Державного агентства водних ресурсів України, про що повідомило відомство на своїй сторінці в фейсбуці.
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Ірина Пащенко обіймала посаду начальника відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.
Колектив Державного агентства водних ресурсів України висловив глибоке співчуття рідним через загибель Ірини Пащенко.
Некролог від колективу Державного агентства водних ресурсів України / Скриншот зі сторінки у фейсбуці
МЗС опікується постраждалими українцями
В МЗС України підтвердили загибель 9 українців в автокатастрофі у Венеції. Крім того, шість громадян нашої країни отримали поранення. Українців, що перебувають в лікарнях Местре, Тревізо та Падова, мали відвідати українські консули та надати їм необхідну допомогу та консультації.
Крім того, консули з'ясовують обставини автокатастрофи, в якій загинули українці, через контакти з представниками правоохоронних органів Італії.
Більше про автокатастрофу в Італії
- Ввечері 3 жовтня автобус з туристами рухався з Местре на Магеру, з'їжджаючи на автомагістраль А4. Проте він раптом наїхав на перила, пролетів 30 метрів через шляхопровід, впав поруч з коліями станції Местре і загорівся.
- Автобус найняв кемпінг "Ху" у місті Маргера для відвідувачів, які були в більшості іноземцями – громадянами України, Німеччини та Франції.
- Водієм автобуса був 40-річний італієць Альберто Ріццотто, який працював у компанії Martini Bus 5 – 6 років. Він теж загинув під час аварії. Щодо автобуса, то він був "новим" – відпрацював менше ніж рок.
- Зараз вже всі жертви аварії ідентифіковані. Як повідомив префект Венеції Мікеле ді Барі, загинули: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, 1 італійця (водій), 1 хорват, 2 португальців та 1 південноафриканець.