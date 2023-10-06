Одна з загиблих – українка 30-річна Ірина Пащенко, яка була співробітницею Державного агентства водних ресурсів України, про що повідомило відомство на своїй сторінці в фейсбуці.

До теми Смертельна ДТП у Венеції: у ЗМІ з'явилась попередня причина аварії

Ірина Пащенко обіймала посаду начальника відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

Колектив Державного агентства водних ресурсів України висловив глибоке співчуття рідним через загибель Ірини Пащенко.

Некролог від колективу Державного агентства водних ресурсів України / Скриншот зі сторінки у фейсбуці

Зверніть увагу! Ірина Пащенко, яка була зі Слов'янська Донецької області, відправилась у відпустку до Венеції разом з двома подругами – Юлією Немовою та Любов'ю Шишкарьовою, повідомляє OBOZREVATEL. Всі вони були в автобусі, що потравив в аварію та загинули.

МЗС опікується постраждалими українцями

В МЗС України підтвердили загибель 9 українців в автокатастрофі у Венеції. Крім того, шість громадян нашої країни отримали поранення. Українців, що перебувають в лікарнях Местре, Тревізо та Падова, мали відвідати українські консули та надати їм необхідну допомогу та консультації.

Крім того, консули з'ясовують обставини автокатастрофи, в якій загинули українці, через контакти з представниками правоохоронних органів Італії.

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