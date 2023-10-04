Про трагедію стало відомо увечері 3 жовтня. Перші повідомлення у місцевих італійських ЗМІ почали з'являтися близько о 20:50 за місцевим часом (о 21:50 за київським часом). Усе, що відомо про моторошну смертельну ДТП в Італії, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом: постраждали українці

Автобус пролетів 30 метрів і впав на залізницю

Пасажирський автобус увечері 3 жовтня з'їжджав із Местре на Маргеру й автомагістраль А4. У якийсь момент транспортний засіб перескочив через перила мосту й полетів униз. Автобус пролетів 30 метрів і впав на залізничні колії Местре, після чого – спалахнув. Він згорів дуже швидко, адже працював на метані.

За словами влади Венеції, автобус не був рейсовим – його винайняв кемпінг для своїх туристів. З кемпінгу автобуси їздили у Венецію, а в Маргері зупинялися на відпочинок. Наразі кемпінг закрито, там не коментують інцидент. Відомо, що у салоні автобуса були громадяни України, Німеччини та Франці.

Нині встановлено особу водія, який був за кермом автобуса, – це 40-річний Альберто Ріццотто. Він був співробітником компанії Martini Bus, яка й орендувала транспортний засіб у компанії La Linea. Також компанія, у якій працював Альберто, мала контракт на перевезення туристів у Венеції.



Водій автобуса Альберто Ріццотто / Фото Ansa

На момент аварії водій підібрав туристів в історичному центрі та відвозив їх назад до кемпінгу в Маргері. Коли Альберто сів за кермо, то був на роботі всього 90 хвилин. Теоретично, це виключає ймовірність того, що чоловік міг заснути за кермом. Крім того, генеральний директор компанії La Linea наголосив, що автобус, який орендували, був новим й не мав жодних технічних проблем.

Жахливі кадри аварії біля Венеції – більше у галереї

В моторошній аварії загинули десятки людей

За наявною інформацією, в салоні туристичного автобуса було 40 пасажирів. Рятувальники у коментарі місцевим ЗМІ повідомляли, що коли прибули на місце аварії, то побачили жахливу картину. Автобус повністю охопило вогнем. Аби ліквідувати загоряння знадобилося близько години, ще кілька годин рятувальники діставали тіла загиблих та постраждалих. Вони пригадують, що деякі пасажири автобуса згоріли живцем.

На жаль, в жахливій аварії поблизу Венеції загинула 21 людина, серед яких двоє дітей і підліток. Також відомо, що 18 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості, стан 5 постраждалих оцінюють як важкий. Серед постраждалих також є діти.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу підтвердив, що серед загиблих є українці. Наразі встановлено, що під час ДТП загинуло 5 громадян України. Ще троє українців – отримали поранення й госпіталізовані.

Ніколенко також наголосив, що українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються цією аварією. Зокрема, українські консули комунікують з правоохоронцями Італії щодо з'ясування усіх обставин жахливої аварії, контролюють лікування постраждалих громадян України, а також встановлюють зв'язок з сім'ями й родичами загиблих та постраждалих.

Громадяни яких країн ще загинули в жахливій аварії – наразі не повідомляли.

Що говорять про причини аварії

Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії. Директор компанії La Linea відкидає теорію про те, що причина у несправності транспортного засобу. Він наголосив, що автобус новий і не мав жодних проблем.

Спочатку у мережі повідомляли, що автобус спалахнув ще до падіння з естакади, втім рятувальники спростували цю інформацію. Нині існує версія, що водію стало зле. Як повідомляє директор компанії, у якої орендували автобус, транспортний засіб почав зупинятися перед огорожею. Проте він не втиг повністю загальмувати й впав з 30-метрової висоти.

Думаю, у водія була хвороба, тому що інакше я не можу це пояснити. На відео видно, що автобус майже стоїть, огородження тонке, не з найсучасніших і структурованих матеріалів, а автобус був дуже важким, бо електричний. Удар виявився смертельним,

– говорить про ймовірні причини аварії гендиректор La Linea Массімо Фьорезе.

До слова, поблизу з місцем аварії проводили ремонт шляхопроводу. Тому одна із версій аварії – неправильний маневр. Втім, колеги водія Альберто Ріццотто скептично реагують на таку версію. Вони наголошують, що він працював у компаній близько 5 – 6 років й був професіоналом своєї справи.