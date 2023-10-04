Генеральний директор компанії La Linea Массімо Фьорезе розповів журналістам, що автобус був "новий". Адже йому не було й року.

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Що нового відомо про водія автобуса

Генеральний директор компанії розповів, що 40-річний водій "хороший", у компанії працював 5 – 6 років. Альберто Ріццотто родом з Конельяно, що у провінції Тревізо.

Водій прийшов на службу в другій половині дня, незадовго до аварії, я думаю, близько 6 години вечора. Він забрав людей з площі Пьяццале Рома і відвіз їх назад до кемпінгу в Маргері, що колись називався Джоллі. 16 з них забронювали поїздку, але, очевидно, трагедія показала, що хтось, хто не забронював, коли він побачив, що прибуває автобус, гарний і великий, з великою кількістю місць, він все одно сів,

– розповів Массімо Фьорезе.

Причина аварії наразі не встановлена, проте директор компанії La Linea намагається з'ясувати, що трапилось. Він пояснив, що є відео автобуса перед падінням.

"Під'їжджає транспорт, гальмує, гальмує. Він майже зупинився, коли врізався в огорожу. Думаю, у водія була хвороба, тому що інакше я не можу це пояснити. На відео видно, що автобус майже стоїть, огородження тонке, не з найсучасніших і структурованих матеріалів, а автобус дуже важив, бо був електричним. Удар виявився смертельним", – сказав Фьорезе.

Видання La Repubblica написало, що автобус їхав естакадою сполучної дороги, яка веде від Местре до Маргери та автомагістралі А4. Саме тоді він за невстановлених причин розбився, впавши з мосту приблизно на 15 метрів вниз.

"Пізніше він загорівся, тому деякі з перших знайдених жертв, очевидно, згоріли живцем", – зазначило видання.

Журналісти також написали, що наразі незрозуміла динаміка аварії. Адже це могла бути хвороба водія, який загинув у ДТП, або неправильний маневр на місці ремонту шляхопроводу.

"Причини з'ясовують слідчі. Дорожня поліція проводить слідчі дії: встановлюється траєкторія падіння та стан дорожнього покриття. Слідів гальмування на асфальті не видно", – додали кореспонденти.

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