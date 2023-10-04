Варто зазначити, що наразі відомо вже про 21 загиблого і 15 постраждалих людей. Серед них також є і діти.
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Українці були серед пасажирів автобуса, що впав біля Венеції
За попередніми даними префектури Венеції в автобусі, що впав з мосту в населеному пункті Местре і загорівся, була група українців, а також громадян Німеччини, Франції та Хорватії.
Наразі відомо, що кількість загиблих – 21, серед яких було двоє дітей і підліток. До того ж серед уже ідентифікованих жертв є п'ятеро громадян України, німець та водій італієць.
Моторошна аварія біля Венеції, де загинули українці / Фото Італійських ЗМІ та очевидців
Також журналісти розповіли про 18 постраждалих, серед яких було двоє дітей і двоє підлітків. П'ятеро осіб, що отримали травми, перебувають у дуже важкому стані.
Про цю аварію вже висловилася прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона висловила співчуття родичам загиблих та постраждалих осіб.
Мої глибокі співчуття як мої особисті, так і від усього уряду, у зв'язку з серйозною аварією, яка сталася в Местре. Наші думки з жертвами, їхніми родинами та друзями. Я перебуваю в тісному контакті з мером Венеції Луїджі Бруньяро, щоб стежити за новинами про цю трагедію,
– сказала вона.
Варто зазначити, що пожежникам знадобилися години, щоб дістати тіла з транспортного засобу. На місці також було понад 40 машин швидкої допомоги.
Що відомо про трагедію з автобусом у Венеції
- Біля Венеції пасажирський автобус 3 жовтня пролетів 10 метрів через шляхопровід, упав униз і загорівся. Наразі достеменна причина аварії невідомо, однак вдалося виявити, що цей транспортний засіб працював на метані, від чого й одразу спалахнув.
- Варто зазначити, що цей автобус не був рейсовим. Натомість його найняв кемпінг "Ху", який приймав іноземних туристів у місті Маргера, яке є найближчим до Венеції.
- Пожежник, який працював на місці аварії зазначив, що внаслідок інциденту є багато загиблих. До того ж поліція нікого не пускає на територію, а постраждалим допомагають медики.