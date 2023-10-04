Стоит отметить, что в настоящее время известно о 21 погибшем и 15 пострадавших людях. Среди них также есть и дети.
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Украинцы были среди пассажиров упавшего у Венеции автобуса
По предварительным данным префектуры Венеции в автобусе, упавшем с моста в населенном пункте Местре и загоревшемся, была группа украинцев, а также граждан Германии, Франции и Хорватии.
Пока известно, что число погибших составило 21 человек, среди которых было двое детей и подросток. К тому же среди уже идентифицированных жертв – пятеро граждан Украины, немец и водитель итальянец.
Жуткая авария возле Венеции, где погибли украинцы / Фото Итальянских СМИ и очевидцев
Также журналисты рассказали о 18 пострадавших, среди которых было двое детей и двое подростков. Пятеро человек, получивших травмы, находятся в очень тяжелом состоянии.
Об этой аварии уже высказалась премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Она выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Мои глубокие соболезнования как мои личные, так и от всего правительства в связи с серьезной аварией, произошедшей в Местре. Наши мысли с жертвами, их семьями и друзьями. Я нахожусь в тесном контакте с мэром Венеции Луиджи Бруньяро, чтобы следить за новостями об этой трагедии.
– сказала она.
Стоит отметить, что пожарным понадобились часы, чтобы достать тело из транспортного средства. На месте также находилось более 40 машин скорой помощи.
Что известно о трагедии с автобусом в Венеции
- Возле Венеции пассажирский автобус 3 октября пролетел 10 метров через путепровод, упал вниз и загорелся. В настоящее время подлинная причина аварии неизвестна, однако удалось обнаружить, что это транспортное средство работало на метане, от чего и сразу вспыхнуло.
- Следует отметить, что этот автобус не был рейсовым. Его нанял кемпинг "Ху", который принимал иностранных туристов в городе Маргера, который является самым близким к Венеции.
- Пожарный, работавший на месте аварии, отметил, что в результате инцидента есть много погибших. К тому же, полиция никого не пускает на территорию, а пострадавшим помогают медики.