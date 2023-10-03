Несколько человек пропали без вести, железнодорожное сообщение нарушено, передает 24 Канал. Число погибших может возрасти.

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Что известно об аварии

Она произошла вечером 3 октября. Автобус как раз съезжал из Местре на Маргеру и автомагистраль А4. Пока не ясно, что произошло, но он пробил перила, упал возле колеи станции Местре и загорелся. Поскольку транспортное средство работало на метане, то вспыхнуло мгновенно. К сожалению, несколько человек сгорели заживо.

Автобус не был рейсовым: его нанял кемпинг "Ху" в городе Маргера для своих гостей. "Ху" принимал преимущественно иностранных гостей, и именно туда ехали погибшие туристы. Из кемпинга автобусы ездили в Венецию, а в Маргере останавливались на отдых. Кемпинг закрыт, там не комментируют инцидент.

На карте Италии видно, что Маргера не просто недалеко от Венеции: это ее ворота. Маргера – единственный населенный пункт, откуда можно добраться до Венеции напрямую, поэтому ее туристическая привлекательность очевидна. Также неподалеку международный аэропорт.

Где находится Маргера: показываем на карте

В каком состоянии люди

Сейчас известно, что 21 человек погиб, многие ранены и 4 – 5 пропали без вести. Правоохранители еще работают, поэтому количество погибших может возрасти. Местный отдел здравоохранения Венеции активировал протокол больших чрезвычайных ситуаций: в соответствии с ним будут работать все отделения скорой помощи, а врачей выведут на смену.

Какая ситуация на месте происшествия

Журналисты попросили пожарного о комментарии. Его слова были страшными: "слишком много погибших". Полиция никого не пускает на территорию, на месте 50 машин скорой помощи.

Авария возле Венеции с туристическим автобусом / Фото итальянские СМИ

Прорыв нефтепровода на Прикарпатье

Он произошел 1 октября возле села Стрымба. В результате в реку попали нефтепродукты, а из-за пожара очень пострадали дети: у них более 80% ожогов тела. Один ребенок уже переведен в ожоговый центр Львова – ранее местные власти говорили, что это произойдет, если пациентам станет хуже. Правоохранители открыли производство, предварительно говорят, что произошла разгерметизация.