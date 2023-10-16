Кроме того, были травмированы двое других пассажиров, которым по 17 и 18 лет. Их доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Смотрите также Пряталась за колесом микроавтобуса и погибла: на Закарпатье задавили 2-летнюю девочку

Обстоятельства смертельного ДТП

После обеда 15 октября грузовой фургон Mercedes 316 CDI с прицепом столкнулся с микроавтобусом ГАЗ "Соболь". ДТП произошло недалеко от села Костычи Ингульской общины Николаевской области.

Водитель грузового фургона задержан, сейчас решается вопрос по сообщению ему о подозрении. Также ему будут выбирать меру пресечения.

Уголовное производство начали по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и запрет на управление транспортными средствами до трех лет.

Полицейские устанавливают происшествия и причины ДТП. Людей, владеющих любой информацией, просят обращаться по телефонам (063) 426-23-32 или 102. Также ищут тех, кто мог бы предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших аварию.

Другие смертельные ДТП в Украине