Трагедия произошла 14 октября в селе Бадалово Береговского района Закарпатской области. Началось досудебное расследование по факту причинения смерти.

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Подробности ДТП на Береговщине

По данным правоохранителей, 2-летний ребенок прятался за правым задним колесом микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. 65-летний мужчина начал движение и наехал на девочку. В результате она погибла на месте от полученных травм. Полиция узнала об этом ДТП от медиков в 16.47.

Полицейские проверили водителя и выяснили, что он сел за руль в трезвом состоянии. Правоохранители изъяли его автомобиль. Сейчас этот микроавтобус находится на спецплощадке полиции.



За этим авто прятался ребенок / Фото полиции Закарпатской области

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