Трагедія сталася 14 жовтня у селі Бадалово Берегівського району Закарпатської області. Почалося досудове розслідування за фактом заподіяння смерті.
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Подробиці ДТП на Берегівщині
За даними правоохоронців, 2-річна дитина ховалась за правим заднім колесом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. 65-річний чоловік почав рух та наїхав на дівчинку. В результаті вона загинула на місці від отриманих травм. Поліція дізналася про це ДТП від медиків о 16:47.
Поліцейські перевірили водія та з'ясували, що він сів за кермо у тверезому стані. Правоохоронці вилучили його автівку. Зараз цей мікроавтобус перебуває на спецмайданчику поліції.
За цією автівкою ховалася дитина / Фото поліції Закарпатської області
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