ДТП сталася увечері 3 жовтня близько о 20:15 на вулиці Шевченка. Правоохоронці продовжують встановлювати усі деталі інциденту.

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Швидка збила підлітка

За попередньою інформацією, карета швидкої допомоги рухалася з увімкненими проблисковими маячками синього кольору й спеціальним звуковим сигналом. За кермом був 45-річний житель одного з населених пунктів у Яворівському районі, який і здійснив наїзд на пішохода – 13-річного хлопця.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала травми й була госпіталізована. У якому наразі стані підліток – у правоохоронних органах не повідомляли.

Слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує водієві швидкої, – обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Довідка. Водій екстренної служби, швидкої у тому числі, може відступати від вимог правил дорожнього руху, що регулюють проїзд перехресть й пішохідних зон. До цього можна вдаватися лише за умови увімкнення проблискового маячка і спеціального звукового сигналу.

Поліцейський збив підлітка на Івано-Франківщині

В Івано-франківській області співробітник поліції на власному автомобілі збив на смерть 16-річного хлопця. Трагедія сталася у селі Ценява Івано-Франківської області 22 вересня близько о 22:20. Водій автомобіля "BMW" був поза службою, коли вчинив наїзд на хлопця.

Правоохоронці встановили, що ДТП сталася на неосвітленій ділянці дороги. Співробітники Державного бюро розслідувань перевірили водія на стан сп'яніння. Результати показали, що поліцейський був за кермом тверезим. Наразі триває службове розслідування, результати якого скерують до ДБР. Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом смертельної аварії.