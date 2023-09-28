28 вересня в одному із районів міста маршрутка зіткнулась з електроопорою. Через це транспортний засіб перекинувся на бік.
Важливо Мама, тато та немовля: у ДТП на Обухівщині загинула ціла сім'я
Що відомо про ДТП у Запоріжжі
Як розповіли у ДСНС, внаслідок ДТП травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.
Надзвичайники відключили акумуляторну батарею, змили залишки паливно-мастильних матеріалів та здійснили чергування для запобігання займання.
Наразі за фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
У Запоріжжі маршрутка влетіла в електроопору / фото ДСНС
Жахливі ДТП в Україні: останні новини
- Нагадаємо, що на Обухівщині 27 вересня сталася моторошна ДТП. Вона забрала життя цілої сім'ї. За попередніми даними, причиною аварії стало те, що 28-річний водій, який перебував за кермом BMW виїхав на зустрічну смугу. Перед цим він не переконався у безпечності маневру.
- У Самбірському районі Львівської області автомобіль з підлітками вилетів з траси та перекинувся. Внаслідок інциденту загинув 18-річний хлопець, пасажири отримали травми.
- У Дніпрі сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждала людина. Дві автівки зіштовхнулися на проспекті Богдана Хмельницького.
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