У мережі пишуть, що аварія сталася на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе, інформує 24 Канал. Унаслідок аварії один з автомобілів в'їхав в АЗС "ОККО".

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В аварію потрапили три автомобілі

Місцевий ресурс "Дніпро Оперативний" пише, що працівниця АЗС "ОККО" отримала тілесні ушкодження її госпіталізувала швидка.

Як зазначає ресурс, за попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo при зміні напрямку руху не впевнився в безпечності маневру, та скоїв зіткнення з автомобілем Toyota, який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок цього автомобіль Toyota зачепив автівку Nissan та в'їхав в будівлю АЗС "ОККО", де і травмував співробітницю АЗС.

24 Канал звернувся по коментар з приводу ДТП до поліції Дніпропетровської області. Як тільки стануть відомі деталі з приводу цієї аварії, ми одразу доповнимо цю новину.

"Інформатор" повідомляє, що в потерпілої робітниці АЗС, попередньо, діагностували забої руки та ноги. Аварія сталася близько 23:00. Унаслідок зіткнення машини отримали різні механічні ушкодження.

У Дніпра сталася ДТП за участі трьох автомобілів / Фото "Дніпро Оперативний"

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