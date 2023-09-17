У мережі пишуть, що аварія сталася на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе, інформує 24 Канал. Унаслідок аварії один з автомобілів в'їхав в АЗС "ОККО".
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В аварію потрапили три автомобілі
Місцевий ресурс "Дніпро Оперативний" пише, що працівниця АЗС "ОККО" отримала тілесні ушкодження її госпіталізувала швидка.
Як зазначає ресурс, за попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo при зміні напрямку руху не впевнився в безпечності маневру, та скоїв зіткнення з автомобілем Toyota, який рухався в попутному напрямку.
Унаслідок цього автомобіль Toyota зачепив автівку Nissan та в'їхав в будівлю АЗС "ОККО", де і травмував співробітницю АЗС.
"Інформатор" повідомляє, що в потерпілої робітниці АЗС, попередньо, діагностували забої руки та ноги. Аварія сталася близько 23:00. Унаслідок зіткнення машини отримали різні механічні ушкодження.
У Дніпра сталася ДТП за участі трьох автомобілів / Фото "Дніпро Оперативний"
Поблизу Києва сталася моторошна ДТП
- 16 вересня на Житомирській трасі біля виїзду з Києва сталася моторошна аварія. ДТП сталася в районі санаторію "Перемога".
- Як свідчать фотографії з місця аварії, автівки розтрощило внаслідок ДТП. Також через аварію рух автівок у напрямку Житомира був практично перекритий.
- Також 6 вересня моторошна аварія сталася на Київщині. Фура з тваринами перекинулася на легковик.
- Унаслідок аварії водій легковика, місцевий пенсіонер, загинув на місці. Тварини були перевезені в безпечне місце.