В сети пишут, что авария произошла на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и Запорожского шоссе, информирует 24 Канал. В результате аварии один из автомобилей въехал в АЗС "ОККО".

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В аварию попали три автомобиля

Местный ресурс "Днепр Оперативный" пишет, что работница АЗС "ОККО" получила телесные повреждения, ее госпитализировала скорая.

Как отмечает ресурс, по предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo при изменении направления движения не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении.

В результате этого автомобиль Toyota задел автомобиль Nissan и въехал в здание АЗС "ОККО", где и травмировал сотрудницу АЗС.

24 Канал обратился за комментарием по поводу ДТП в полицию Днепропетровской области. Как только станут известны детали по поводу этой аварии, мы сразу дополним эту новость.

"Информатор" сообщает, что у пострадавшей работницы АЗС, предварительно, диагностировали ушибы руки и ноги. Авария произошла около 23:00. В результате столкновения машины получили различные механические повреждения.

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