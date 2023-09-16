Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, на месте происшествия также много карет скорой помощи и полицейских, передает 24 Канал.

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Что известно об аварии вблизи Киева

Очевидцы сообщают, что масштабное ДТП произошло около 12 часов 30 минут у въезда в украинскую столицу. В частности, авария произошла в районе санатория "Победа".

На Житомирской трассе произошло масштабное ДТП / Фото с киевских телеграм-каналов

На кадрах можно увидеть, насколько повреждены машины после аварии. Пока никакой информации о пострадавших или жертвах – нет.

На месте ДТП много скорых и полиции: смотрите видео

В результате аварии движение автомобилей в направлении Житомира было практически перекрыто. На месте уже работают медики и правоохранители, которые оформляют ДТП и спасают пострадавших.

24 Канал обратился за комментарием по поводу ДТП в патрульную полицию Киевской области. Как только станут известны детали по поводу этой аварии, мы сразу дополним эту новость.

В этот день в Киевской области произошла другая авария

За несколько часов до этого в Киевской области произошла авария на 29 километре автодороги Киев – Чернигов. В патрульной полиции Киевской области отметили, что причиной этого ДТП стало нарушение ПДД.

На трассе Киев – Чернигов произошло ДТП / Фото патрульной полиции Киевской области

Правоохранители отметили, что на месте происшествия патрульные обнаружили два транспортных средства с механическими повреждениями. Это были легковые автомобили Toyota Corolla и фургон Opel Vivaro.

Во время общения с водителями и составления схемы происшествия инспекторы установили, что водитель Toyota не выбрал безопасной скорости движения и не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с фургоном Opel,

– отметили в патрульной полиции.

Полицейские составили на водителя Toyota протокол за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.