Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что ГБР провело 18 экспертиз разного вида, чтобы в суде можно было предъявить доказательства стороне обвинения, пишет 24 Канал.

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В анализах Тандыра удалось подтвердить содержание алкоголя

Ранее одна из экспертиз подтвердила, что к моменту совершения ДТП судья Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Для того чтобы эти доказательства стороне обвинения можно было предъявить в суде, ГБР провело 18 экспертиз разного вида. Это были и следственные эксперименты, и анализы всех видеоматериалов, и допросы свидетелей. И раньше одна из экспертиз подтвердила, что на момент совершения ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения", – заявила она.

Представительница ГБР сообщила, что в ходе следствия эксперты обнаружили попытку подозреваемого исказить биообразцы. Однако содержание алкоголя в анализах удалось подтвердить.

Но, несмотря на то, что он пытался их исказить, содержание алкоголя в анализах удалось подтвердить, как и нарушение ПДД. После того, как стороны ознакомятся с материалами досудебного расследования, дело будет рассматриваться в суде и завершится приговором,

– констатировала Сапьян.

К сведению! Журналисты 24 Канала провели расследование касательно деятельности Тандыра. Оказалось, что судья закрыл, по меньшей мере, 200 дел о вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также брат Тандыра обвиняется в уголовном деле как соучастник коррупционного преступления. Подробнее о работе и секретах Тандыра – читайте по ссылке.

Расследование 24 Канала о судье Тандыра: смотрите видео

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