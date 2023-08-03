Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону розповіла, що ДБР провело 18 експертиз різного виду, щоб у суді можна було пред'явити докази стороні обвинувачення, пише 24 Канал.

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В аналізах Тандира вдалося підтвердити вміст алкоголю

Раніше одна з експертиз підтвердила, що на момент скоєння ДТП суддя Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Для того, щоб ці докази стороні обвинувачення можна було пред'явити в суді, ДБР провело 18 експертиз різного виду. Це були і слідчі експерименти, і аналізи усіх відеоматеріалів, і допити свідків. І раніше одна з експертиз підтвердила, що на момент скоєння ДТП суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння", – заявила вона.

Представниця ДБР повідомила, що під час слідства експерти виявили спробу підозрюваного спотворити біозразки. Однак вміст алкоголю в аналізах вдалося підтвердити.

Але незважаючи на те, що він намагався їх спотворити, вміст алкоголю в аналізах вдалося підтвердити, як і порушення ПДР. Після того, як сторони ознайомляться з матеріалами досудового розслідування, справа розглядатиметься у суді і завершиться вироком,

– констатувала Сапьян.

До уваги! Журналісти 24 Каналу провели розслідування щодо діяльності Тандира. Виявилось, що суддя закрив щонайменше 200 справ про водіння у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Також брат Тандира є обвинуваченим у кримінальній справі як співучасник корупційного злочину. Детальніше про роботу та секрети Тандира – читайте за посиланням.

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