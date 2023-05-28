Журналістка Вікторія Прокопчук в ефірі телемарафону розповіла, що їй вдалося поспілкуватися з рідними загиблого Вадима Бондаренка, пише 24 Канал. Як відомо, спершу суддя не зізнавався у скоєному та переконував, що це не він був за кермом під час смертельної аварії.
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Суддя не виходив на зв'язок з родиною загиблого нацгвардійця
Кореспондентка поговорила з батьками нацгвардійця, які стверджують, що суддя Тандир ні через адвокатів, ні жодним іншим чином до них не звертався.
За словами журналістки, суддя не просив пробачення чи чогось іншого й взагалі ніяк не намагався зв'язатися з родиною нацгвардійця.
Зазначимо, що 28 травня тіло загиблого Вадима Бондаренка привезли у Черкаську область, щоб родичі та близькі могли з ним попрощатися. Вадим родом з міста Тальне.
Що відомо про смертельну ДТП за участі судді
- Опівночі 26 травня у Києві під час комендантської години на блокпості сталася аварія за участі автомобіля голови Макарівського районного суду Олексія Тандира.
- Суддя на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка, в якого залишилася дружина та троє дітей. Батько бійця воює під Бахмутом. Справу про аварію розслідує ДБР.
- Після того, як суддя дізнався, що нацгвардієць загинув, він почав казати, що нібито не був за кермом. Тандир стверджував, що ДТП скоїв водій, який втік у кущі. При цьому у ДБР зазначили, що автівка рухалася на високій швидкості.
- Суддя Тандир відмовився здавати тест на відбір біологічних зразків. Зрештою суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусовий відбір біологічних зразків у судді.
- 26 травня судді Олексію Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Суддя може потрапити за ґрати на термін до 10 років.
- Після того, як Вища рада правосуддя дозволила утримувати Тандира під вартою, ввечері 27 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без можливості внесення застави.