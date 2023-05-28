Журналістка Вікторія Прокопчук в ефірі телемарафону розповіла, що їй вдалося поспілкуватися з рідними загиблого Вадима Бондаренка, пише 24 Канал. Як відомо, спершу суддя не зізнавався у скоєному та переконував, що це не він був за кермом під час смертельної аварії.

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Суддя не виходив на зв'язок з родиною загиблого нацгвардійця

Кореспондентка поговорила з батьками нацгвардійця, які стверджують, що суддя Тандир ні через адвокатів, ні жодним іншим чином до них не звертався.

За словами журналістки, суддя не просив пробачення чи чогось іншого й взагалі ніяк не намагався зв'язатися з родиною нацгвардійця.

Зазначимо, що 28 травня тіло загиблого Вадима Бондаренка привезли у Черкаську область, щоб родичі та близькі могли з ним попрощатися. Вадим родом з міста Тальне.

Що відомо про смертельну ДТП за участі судді