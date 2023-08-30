Всі деталі вбивства чоловіка поліцейським та подальшого розгляду справи зібрав 24 Канал. Наразі керівництво поліції вже призначило службове розслідування за фактом використання вогнепальної зброї.

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Що передувало пострілу

У Дніпрі 29 серпня близько 17:45 патрульні поліцейські зафіксували авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. Водій не відреагував на вимогу правоохоронців зупинитися. Патрульні вирушили за автівкою та змогли перехопити порушників на проспекті Івана Мазепи.

Водій ігнорував законні вимоги ПДР. Що саме ігнорував, чому так трапилося, що це призвело до летального випадку – буде встановлено в процесі досудового розслідування,

– розповіли у ДБР.

В автівці перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Під час обстеження чоловік поводив себе неадекватно та агресивно. Він мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко заявив, що попередньо за кермом перебувала жінка.

Відбулася сутичка з поліцейськими

Повідомляється, що чоловік та жінка проігнорували вимогу правоохоронців вийти з авто. Пасажири почали чинити опір правоохоронцям – інцидент фільмували діти, що були в Jaguar. Патрульні намагалися силою витягнути водійку з авто. Під час спроби затримання поліцейська застосувала газовий балончик.

На опублікованому відео видно, що згодом жінка вийшла назовні та спробувала відбити чоловіка у правоохоронців. Відомо, що під час спроби затримання чоловік напав спочатку на поліцейську – він вдарив її в обличчя. Згодом він кинув її колегу-патрульного через себе на асфальт. Після кидка пасажир авто побіг в сторону поліцейської та водійки.

Саме після цього патрульний дістав табельний пістолет та вистрілив у чоловіка. Той отримав три вогнепальних поранення в спину, що були несумісні з життям. Загиблим виявився 38-річний Джумбері Сілогава Джумберович. Він народився 1 вересня 1984 року.

Загиблий внаслідок стрілянини у Дніпрі / фото з особистого архіву

Що загрожує патрульному

Поліцейського затримали та відсторонили від виконання обов'язків в той же день. Щодо нього вже відкрили 2 кримінальних провадження – йому висунули підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Максимальний термін покарання за цими статтями – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Згідно зі статтею 46 Закону України "Про поліцію" патрульні мають право застосовувати зброю без попередження. Однак для цього мають бути умови: