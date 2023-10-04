ДТП произошло вечером 3 октября около 20:15 на улице Шевченко. Правоохранители продолжают устанавливать все детали инцидента.

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Быстрая сбила подростка

По предварительной информации, карета скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. За рулем был 45-летний житель одного из населенных пунктов в Яворовском районе, который и совершил наезд на пешехода – 13-летнего парня.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован. В каком состоянии подросток – в правоохранительных органах не сообщали.

Следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, угрожающее водителю скорой – ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Справка. Водитель экстренной службы, скорой, в том числе, может отступать от требований ПДД, регулирующих проезд перекрестков и пешеходных зон. К этому можно прибегать только при включении проблескового маячка и специального звукового сигнала.

Полицейский сбил подростка в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области сотрудник полиции на собственном автомобиле сбил насмерть 16-летнего парня. Трагедия произошла в селе Ценява Ивано-Франковской области 22 сентября около 22:20. Водитель автомобиля "BMW" был вне службы, когда совершил наезд на парня.

Правоохранители установили, что ДТП произошло на неосвещенном участке дороги. Сотрудники Государственного бюро расследований проверили водителя на состояние опьянения. Результаты показали, что полицейский был за рулем трезвым. В настоящее время продолжается служебное расследование, результаты которого будут направлены в ГБР. Кроме того, следователи открыли уголовное производство по факту смертельной аварии.