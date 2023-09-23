Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Ценява Ивано-Франковской области 22 сентября. По факту этой аварии назначено служебное расследование.
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Подробности смертельного ДТП
Автомобиль BMW наехал на подростка около 22:20. Это произошло на неосвещенном участке дороги.
К сожалению, 16-летний пешеход получил не совместимые с жизнью травмы. На место выехали правоохранители и сотрудники Государственного бюро расследований.
Что известно о водителе
За рулем автомобиля был полицейский. Однако в тот момент он находился вне службы. Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения. Как выяснилось, он управлял машиной трезвым.
Следственное подразделение ДБР начало уголовное производство. Прикарпатская полиция начала служебное расследование. ДБР должно получить его результаты.
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