В ДТП также пострадали украинцы. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют.

Важно В Австрии перевернулся автобус с пассажирами: среди пострадавших есть украинцы

ДТП с украинцами в Черногории

Как стало известно, автобус съехал с дороги и упал в бездну. В транспорте было от 30 до 35 пассажиров. К сожалению, погибли гражданин Великобритании и 19-летняя девушка из Черногории.

Отмечается, что среди пострадавших граждан Украины тяжелые телесные повреждения получил мужчина. Сейчас он находится в тяжелейшем состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую концовку.

По приказу прокурора Главной государственной прокуратуры в Цетине, водитель автобуса был арестован по подозрению в совершении серьезного преступления – нарушение безопасности дорожного движения.

По данным правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель по неизвестной причине не справился с управлением автобусом и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров.



ДТП в Черногории / фото Pobjeda



Авария с автобусом в Черногории / фото Pobjeda

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