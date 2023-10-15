Трагедія сталася в Ужгородському районі 14 жовтня. Близько о 16:10 правоохоронці отримали повідомлення про ДТП.

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Під час аварії загинула 6-річна дівчинка

Слідчі встановили, що 46-річний водій "BMW" у стані алкогольного сп'яніння значно перевищив безпечну швидкість. У якусь мить він втратив керування та з'їхав на узбіччя, яким в той час йшла 6-річна дівчинка. Водій збив дитину, після чого – влетів у паркан будинку. На жаль, від отриманих серйозних травм дитина загинула на місці.

Коли правоохоронці прибули на місце аварії, то перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю в крові чоловіка, що є дуже великим показником. Такий показник проміле вказує на сильне алкогольне сп'яніння.

В Ужгородському районі п'яний чоловік збив дитину / Фото Поліція Закарпатської області

Наразі водія затримали й відправили до слідчого ізолятора тимчасового тримання. За фактом наїзду на дитину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу. Нині тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці проведуть ще низку необхідних експертиз.

Зазначимо, що водію, який у стані сильного алкогольного сп'яніння збив дитину, загрожує до 10 років за ґратами, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

На Львівщині дівчину катали на капоті

У Львівській області 13 жовтня сталася жахлива трагедія – на дорозі виявили тіло 19-річної дівчини без ознак життя і з серйозною травмою голови. На місця аварії відразу вирушили слідчі, які встановили, що отримані травми не характерні для автонаїзду. Тоді правоохоронці з'ясували, що 22-річний водій у стані алкогольного сп'яніння керував автомобілем ВАЗ-2102. Дівчина у цей час сиділа на капоті транспортного засобу.

Ймовірно, під час руху дівчина не втрималася й впала на дорогу. Вона отримала серйозну травму голови, яка стала смертельною.

Водія, який катав дівчину на капоті вже затримали. Найближчими днями йому мають обрати запобіжний захід.