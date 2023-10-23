Наразі поліцейську відсторонили від служби. Триває розслідування.

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Поліцейська збила жінку у Здолбунові

Як стало відомо, ввечері 21 жовтня поліцейська на позашляховику Nissan X-Trail збила 58-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Водійкою виявилась 30-річна співробітниця одного з відділень поліції Рівненської області. У момент ДТП вона перебувала поза службою. За результатами огляду на стан сп'яніння вона була твереза.

Постраждалу жінку госпіталізували у реанімацію, а наступного дня вона померла. Наразі триває слідство.

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