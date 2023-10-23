Наразі поліцейську відсторонили від служби. Триває розслідування.
Важливо Загинув на місці: у Києві на блокпості авто збило на смерть військового
Поліцейська збила жінку у Здолбунові
Як стало відомо, ввечері 21 жовтня поліцейська на позашляховику Nissan X-Trail збила 58-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Водійкою виявилась 30-річна співробітниця одного з відділень поліції Рівненської області. У момент ДТП вона перебувала поза службою. За результатами огляду на стан сп'яніння вона була твереза.
Постраждалу жінку госпіталізували у реанімацію, а наступного дня вона померла. Наразі триває слідство.
ДТП в Україні: останні новини
- 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця. Він ніс службу на блокпості. ДТП сталася під час комендантської години.
- У Баштанському районі Миколаївщини на автодорозі "Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв" сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення загинув водій мікроавтобуса та його 16-річний пасажир.
- Поблизу Львова зіткнулися два легковики. "ВАЗ" після удару настільки деформувався, що водій не міг покинути автівку. Тож рятувальникам довелося визволяти його за допомогою спецобладнання.
- Також нещодавно на Львівщині зіткнулися дві автівки, внаслідок чого загинули троє осіб. Так, неподалік міста Трускавець сталася трагічна ДТП за участі автомобілів Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.