Вранці 15 жовтня неподалік міста Трускавець сталася трагічна ДТП за участі автомобілів Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

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Троє загиблих та четверо поранених

Зіткнення відбулося на автодорозі "Львів – Трускавець". За версією поліції, Toyota, за кермом якої перебував 43-річний киянин, вилетіла на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення 56-річний водій Volkswagen та дві його пасажирки загинули на місці від отриманих травм. Ще четверо людей отримали поранення – це пасажир та двоє пасажирок Volkswagen, а також пасажирка Toyota.

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Наразі відомо, що водія Toyota вже затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Жителю Києва загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також йому можуть заборонити керувати автомобілем на строк до трьох років. Незабаром водієві мають обрати запобіжний захід.

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